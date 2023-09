Dopo Marko Arnautovic, Simone Inzaghi perde anche Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, che oggi in casa della Salernitana avrebbe giocato titolare, va ai box per un lieve risentimento ai flessori della coscia destra che gli costerà però saltare anche la gara di Champions League in programma per martedì contro il Benfica.

Una parabola, quella di Frattesi che "conferma - soprattutto per i nazionali - quanto sia dispendiosa questa parte di stagione dove si gioca nei club ogni tre giorni e nei periodi di sosta si devono onorare gli impegni con le varie rappresentative" e che preoccupa Simone Inzaghi perché come sottolinea il quotidiano torinese, "ero è che a centrocampo c’è abbondanza ma, essendo cortissima la coperta in attacco, Mkhitaryan e Klaassen saranno costretti a fare gli straordinari".

Stasera toccherà proprio all'ex Ajax Klaassen, al debutto tra i titolari, e serissimo candidato a sostituire Frattesi proprio per non sfiancare l’armeno, "ma scelte anche fatte con il bilancino in accordo con lo staff medico purtroppo non mettono al riparo dai rischi". Anche il forfeit di Juan Cuadrado si è allungato e, alla luce anche dei tempi di recupero impiegati da Acerbi, la scelta varata in Viale della Liberazione di non ricorrere al mercato degli svincolati per sopperire all'assenza prolungata di Arnautovic lascia perplessi. Mercato che peraltro si è ristretto dopo l'arrivo del Papu a Monza, ora trai papabili resta Okaka.

"Non è dato a sapersi se gli orizzonti cambieranno", ma intanto stasera all'Arechi toccherà a Sanchez affiancare Marcus Thuram in attacco: Lautaro ha esaurito le batterie e urge ricaricarle per la Champions. "Per uno scherzo del destino, il Niño Maravilla giocherà la prima gara da titolare. Turnover completato dal ritorno dal 1’ di Pavard, De Vrij e Carlos Augusto per Darmian, Bastoni e Dimarco, tutti attesi di nuovo protagonisti con il Benfica. Perché il calendario non ammette possibilità di rifiatare".