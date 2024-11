Oggi, durante la rifinitura, Inzaghi capirà se potrà portare a Firenze anche Frattesi e Carlos Augusto, mentre Acerbi sarà sicuramente out. L'italiano dovrebbe lavorare oggi in gruppo e andare almeno panchina contro la Fiorentina, mentre il brasiliano ha accusato un leggero affaticamento alla coscia destra e resta da valutare. Intanto, secondo Tuttosport, Bisseck è favorito per rimpiazzare l'infortunato Pavard, con Darmian spostato quinto a destra.