Tante corteggiatrici, ma nessun affondo concreto. Robin Gosens, al momento, non ha attorno club pronti ad affondare il colpo se non in prestito con diritto di riscatto. Il Wolfsburg prenderà Rogerio, l'Union Berlin non si fa sentire da tempo. Come scrive Tuttosport, "la sensazione è che qualcosa nella parte finale di agosto potrebbe muoversi, anche perché Gosens stesso vorrebbe avere maggiore continuità in vista degli Europei 2024 che si giocheranno proprio in Germania".

Se non si muove il tedesco, non lo farà nemmeno Carlos Augusto, per il quale ha mostrato interesse anche la Juventus ma i bianconeri sono nelle stesse condizioni dell'Inter: devono prima cedere. In compenso il giocatore brasiliano preferirebbe la squadra che gli può dare la vetrina della Champions, altrimenti potrebbe rinnovare col Monza oltre il 2024 con la promessa di una cessione tra un anno. I brianzoli non vogliono bloccarlo, ma nemmeno svenderlo e si sono già cautelati acquistando Kyriakopoulos, avendo già in rosa Franco Carboni in prestito proprio dall'Inter.