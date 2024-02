Ancora non si può parlare di Inter migliore dal 2011 a oggi, perché serve un trofeo pesante per certificare il tutto. Ma quello che Tuttosport pensa di poter già accertare è che questa sia la versione più bella degli ultimi 14 anni. Di picchi di grande calcio non ne sono mancati in questo lungo lasso di tempo, ma nessun'altra Inter ha riempito gli occhi come questa di Inzaghi versione 2023/24.

Dalla difesa all'attacco passando per un centrocampo stellare: questa Inter è quasi perfetta. E i numeri confermano totalmente l'impressione lasciata dal campo. Solo nel 2024, sono 21 i gol segnati e appena 4 subiti (2 dalla Roma). Lautaro continua a comandare per quanto riguarda i bomber (6 gol nel nuovo anno), poi c'è Thuram (4). La squadra sta benissimo di testa e di fisico e si approccia nel migliore dei modi al ritorno della Champions.