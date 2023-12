Dopo il pareggio di Genova e la vittoria della Juventus, ora i bianconeri si ritrovano a due lunghezze dai nerazzurri. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il collettivo è apparso stanco e pure un po' acciaccato, avendo giocato sette partite in più rispetto alla Juve. Inzaghi è bravo a centellinare le pedine - evidenzia il quotidiano - ma serve vincere le partite sporche. Ed ecco che risulta fondamentale il supporto di giocatori come Arnautovic, che sanno risolvere i problemi togliendo le castagne dal fuoco. E il calendario, nella prima parte del nuovo anno solare, invita alla prudenza, soprattutto perché non c'è un attimo per rifiatare.