Il mercato estivo dell'Inter, a luglio, potrebbe essere quello del cambiamento in rosa. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, infatti, in casa nerazzurra si sta valutando l'età anagrafica di alcuni giocatori importanti, tutti oltre i trenta (Acerbi, Mkhitaryan, Sommer, Calhanoglu e Darmian).

La situazione, si legge, impone pensieri su un passaggio di consegne coi senatori affiancati, se non sostituiti, da forze fresche. La situazione "obbliga" (si legge ancora) l'Inter al tutto e subito, a rivincere lo scudetto per consegnare il gruppo all'immortalità, anche se un po' tutti nel gruppo puntano all'obiettivo europeo, a giocarsi quella Champions League sfuggita in finale due stagioni fa. Nessuno ritiene infatti di avere davanti avversarie ingiocabili.