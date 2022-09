Per quanto riguarda il resto della formazione, da cui saranno out gli infortunati Lukaku e Calhanoglu, in avanti è sfida tra Correa e Dzeko per un posto al fianco di Lautaro, mentre a centrocampo Gagliardini e Mkhitaryan si giocano una maglia. "Sulle fasce è ballottaggio con Darmian che insidia Dumfries a destra, ma pure Dimarco o Gosens a sinistra - aggiunge TS -. In difesa, dopo il bell’esordio di martedì un Acerbi in palla potrebbe essere riconfermato a scapito di De Vrij. Scelte che verranno prese nella rifinitura di questa mattina. La certezza è Handanovic in porta".