Il Torino spera di incassare almeno 40 milioni di euro dalla cessione di Gleison Bremer, possibilmente cash. Altrimenti i granata dovranno accontentarsi delle clausole che ha inserito il difensore per liberarsi: un’offerta da 25 milioni basterà a rendere operativo il patto tra il difensore e Cairo. È il quadro disegnato da Tuttosport , che sostiene come in prima fila ci sia sempre l’Inter che ha un accordo con il giocatore ma non con il Torino.

Tra i club interessati ci sono anche Tottenham, Napoli, Milan e Juventus, con Marotta che nell’operazione potrebbe anche inserire in prestito il giovane Cesare Casadei, considerato incedibile da Viale della Liberazione. "I nerazzurri non lo vogliono dare via e al mondo intero hanno detto no. Potrebbero, però, fare un’eccezione per arrivare a Bremer. Ma solo in prestito secco", riferisce il quotidiano.