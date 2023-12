L'obiettivo principale dell'Inter in questa stagione è vincere lo scudetto della seconda stella. Il presidente Steven Zhang lo ha ribadito in un video messaggio trasmesso ieri sera, durante una cena di gala per gli auguri di Natale, organizzata a Roma da diversi tifosi vip nerazzurri come il presidente del Senato Ignazio La Russa, Enrico Mentana e Paolo Bonolis, una serata alla quale hanno preso parte anche gli ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello. "Con l'inizio di questa stagione l'obiettivo era già chiaro a tutti: continuiamo a lottare per il nostro sogno di ottenere la seconda stella per il nostro club - ha dichiarato il numero uno del club milanese -.

L'Inter sta diventando un'azienda moderna, innovativa, digitale; per far sì di raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti è importantissimo mantenere la stabilità finanziaria e proseguire il percorso di rinnovamento delle infrastrutture (vedi il nuovo stadio di proprietà, ndr). Vincere sarà sempre la nostra priorità".