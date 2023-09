Non sarà un'Inter rivoluzionata quella che affronterà il Sassuolo. Cambiata sì, ma sempre con la coppia Thuram-Lautaro davanti (assicura Tuttosport) mentre Sanchez resterà inizialmente in panchina. Frattesi potrebbe essere confermato dal 1' contro la sua ex squadra, con Mkhitaryan a riposo. A destra torna Dumfries, mentre in difesa Pavard ci sarà ancora ed è corsa a tre fra Acerbi, De Vrij e Bastoni per due posti.