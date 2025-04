Per Tuttosport, è fine corsa. La matematica non condanna l'Inter, ma la sconfitta con la Roma e il successo del Napoli sul Torino profuma di sentenza. I nerazzurri sono a terra fisicamente e mentalmente, non solo hanno salutato il possibile triplete ma il bis in campionato è diventato un Everest.

Dopo essere andata sotto, la squadra di Inzaghi ha avuto solo una reazione di nervi, senza grandi occasioni create se non il rigore negato a Bisseck. Chissà se mercoledì avrà la forza, soprattutto nella testa, per duellare con un Barcellona che sembra di un altro livello. Tra chi si salva c'è Carlos Augusto, che si candida per una maglia dal 1' mercoledì, quando torneranno Bastoni e Mkhitaryan, ma non è chiaro se ci sarà Thuram ed è in dubbio anche Pavard. In compenso i vari Lautaro, Barella, Dimarco e Darmian sono con le ruote sgonfie, Dumfries e Zielinski sono da mettere in forma e altri da sbloccare psicologicamente, come Taremi, candidato anch'egli a giocare al Montjuic.