Tra gli obiettivi di mercato di Inter e Milan per l'estate ci sono anche dei giovani diventati da poco maggiorenni. Lo riporta Tuttosport, riferendo che nei giorni scorsi i nerazzurri hanno fatto tappa in Spagna per visionare il difensore Juma Bah del Valladolid (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA ), giovane classe 2006 corteggiato anche da club spagnoli e inglesi. Il giocatore è in prestito dall'AIK Freetong, ma la società di Ronaldo avrebbe già deciso di esercitare il riscatto.