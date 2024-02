L'Inter ha la miglior media punti tra le squadre in testa nei top cinque campionati d'Europa. Lo sottolinea Tuttosport, evidenziando come il Bayer Leverkusen abbia un decimale a proprio favore ma ha giocato 20 gare e non 22 e dovrà afforntare sabato il Bayern Monaco.

Nettamente avanti, i nerazzurri, nella differenza reti: uno strabiliante +41 frutto soprattutto del muro eretto davanti a Sommer, al quattordicesimo clean sheet in campionato, primo in Europa in questo dato. Solo l'Inter di Mancini aveva fatto più punti dopo 22 partite, 60 a 57.

A questo punto quella nerazzurra diventa una candidatura forte anche in Europa. Finora la Champions è stata gestita per provare a fare il vuoto in campionato, almeno nella fase a gironi, ma con l'Atletico Madrid in vista accadrà il contrario: turnover con la Salernitana e poi l'Inter di gala contro i colchoneros. Con la consapevolezza di potersela giocare con tutti.