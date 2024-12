Un'Inter non brillantissima, non cattiva al punto giusto, secondo la descrizione di oggi su Tuttosport. E' quella che ha superato 2-0 il Como, tenendo il passo di Atalanta e Napoli. I nerazzurri, si legge, hanno mostrato una faccia meno splendente, faticando soprattutto nel secondo tempo e sbloccando solo nella ripresa, per poi gestire e arrivare al 2-0, non prima di vivere qualche brivido nell'area di Sommer.

Con quella di ieri fanno nove vittorie e due pareggi successivi alla sconfitta nel derby. E' la tredicesima vittoria di fila in Serie A contro il Como, l'ultima risaliva al 2003 (4-0 sempre a San Siro). Il successo, si legge, è arrivato nonostante lo spostamento in mezzo di Bastoni abbia un po' depotenziato la costruzione dell'Inter, non in totale sintonia a sinistra con Carlos Augusto e Dimarco.

Meriti anche al Como, che ha difeso al meglio con un 5-4-1 e un pressing forsennato. Bravo, in particolare, Fadera su Dumfries. Meno bene i lariani sull'azione d'angolo che ha lanciato Carlos Augusto verso il gol: il brasiliano era colpevolmente da solo.