Il campo in sintetico e la logistica, con la squadra costretta a partire solo domani a pranzo da Malpensa, sembrano far più paura all'Inter rispetto all'avversario vero e proprio di stasera. Come ricorda Tuttosport, lo Young Boys è ultimo in Champions League con zero gol fatti e otto subiti, mentre in campionato ha appena battuto il Lucerna ma resta decimo con cinque sconfitte in dieci partite.

Ha l'obbligo di vincere, la squadra nerazzurra, secondo il quotidiano. Inzaghi farà turnover attingendo a piene mani alla rosa. Con un solo ballottaggio, in mezzo al campo, tra Barella e Zielinski per il ruolo di regista. Entrambi sono reduci da infortunio e vanno gestiti.