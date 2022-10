I tre punti contro la Salernitana sono un'ottima notizia per l'Inter, che raccoglie il pieno bottino in virtù di una prestazione in cui brillano soprattutto alcuni giocatori. Martinez è "principesco", scrive Tuttosport, ricordando le 62 marcature in A come Diego Milito. "I tempi cupi sembrano essere passati. Lo si vede anche dall’atteggiamento dei giocatori in campo: la tensione che si leggeva sui loro volti il mese scorso è sicuramente svanita, se poi questo significherà che l’Inter riuscirà a tornare in corsa per lo scudetto, solo il tempo lo dirà". Unico appunto all'Inter: "Con un maggiore cinismo negli ultimi 20 metri - ah quanto manca Lukaku... -, forse avrebbe potuto arrotondare il punteggio. Comunque sia il 2-0 non ha avuto molta storia".