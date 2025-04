Sarà l'Inter dei titolarissimi (e ci mancherebbe altro) a sfidare domani sera il Bayern Monaco in Champions League. Sei cambi, rispetto alla partita contro il Cagliari: tutta la difesa con Pavard, Acerbi e Bastoni, a destra Darmian e in mezzo al campo Mkhitaryan. Davanti Thuram. fuori Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Zalewski, Frattesi e Arnautovic.

Ad eccezione di Dimarco per Carlos Augusto, sono anche gli stessi undici della gara d'andata, ma c'è la possibilità che giochi il brasiliano e non l'azzurro, al momento favorito. C'è il capitolo diffidati da non sottovalutare. Pavard, Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Lautaro sono a un giallo dalla squalifica e giocheranno tutti dal 1'. C'è anche Dumfries in lista, ma è infortunato. Particolare attenzione desta la designazione di Vincic: ha diretto Bayer Leverkusen-Inter, unica sconfitta europea di quest'anno con tre gialli estratti solo verso i nerazzurri e un gol arrivato su un corner viziato da fuorigioco.