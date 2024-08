Per presentare Inter-Atalanta, Tuttosport mette in evidenza un dato relativo alla seconda stagione, quando la squadra di Simone Inzaghi non ha mai perso uno scontro diretto: 11 vittorie e 3 pareggi contro squadre tra il secondo e l'ottavo posto. In casa, poi, il tecnico interista ha messo assieme 136 punti in 58 partite di campionato con una media di 2,34 punti a partita.

Per contro Gasperini dovrà invece sfatare il tabù che lo vede mai vincente a San Siro contro l'Inter: zero vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, comprendendo anche la Coppa Italia.