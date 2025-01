Altra trasferta nel giro di pochi giorni per l'Inter, appena tornata da Praga e già pronta a ripartire alla volta di Lecce. Finora i numeri dei nerazzurri lontano da Milano sono rassicuranti, come ricorda oggi Tuttosport tra le sue pagine: l'Inter in trasferta è infatti ancora imbattuta in Serie A ed è reduce da sette vittorie consecutive, impreziosite da sei clean sheet di fila.

L'ultimo gol incassato in trasferta dai nerazzurri in campionato risale allo scorso 28 settembre, quando arrivò la vittoria 3-2 nel match del Bluenergy Stadiu contro l'Udinese. Prima c'erano stati i pareggi in casa del Genoa e del Monza, ma dopo Udine si contano solo vittorie: 1-0 a Roma, 3-0 a Empoli, 5-0 a Verona, 6-0 contro la Lazio, 3-0 a Cagliari a 1-0 a Venezia. A Lecce si cerca l'ottava vittoria in trasferta consecutiva.