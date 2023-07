Il Monaco punta con decisione su Denis Zakaria, esubero della Juventus. Secondo Tuttosport, il primo contatto tra i bianconeri e il club del Principato è stato positivo e presto ne seguirà un altro, anche in tempi rapidi visto che il giocatore elvetico è inseguito anche dall'RB Lipsia che però deve completare un paio di cessioni prima di poter inserire un altro elemento in rosa. L’accelerazione del Monaco per Zakaria ha ingenerato ottimismo in Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna per rimettere a posto i conti e abbassare il monte ingaggi prima ancora di effettuare nuovi acquisti. Ma se da qui al 31 agosto dovesse uscire qualche grosso calibro, ecco che allora la questione cambierebbe di colpo.

Il riferimento è ovviamente a Romelu Lukaku, il cui eventuale arrivo è subordinato alla posizione di Dusan Vlahovic la cui cessione consentirebbe di liberare le risorse sia per il Chelsea (una quarantina di milioni) sia per l’attaccante con un ingaggio facilitato dal decreto crescita. "Di giorno in giorno, tra un messaggio social e l’altro di Big Rom, si incrociano le indiscrezioni di accelerazioni (legate anche a una dead line degli inglesi fissata al 4 agosto) e di ripensamenti o, perfino, di un affare che si potrebbe concludere a prescindere dalla partenza del serbo. Ipotesi, questa, che non tiene minimamente conto del diktat della proprietà bianconera sul rispetto dei parametri di bilancio. La verità è che, ora, si è nel pieno del risiko e delle strategie (anche mediatiche e delle dichiarazioni) mentre la realtà, al solito più prosaica, racconta che Allegri, Giuntoli e lo staff bianconeri osservano con ansia i progressi di Vlahovic che ha cominciato a esibirsi in qualche corsetta fuori dal gruppo. E chissà di chi sarà alleato, il tempo che passa...".