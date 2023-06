Gli ultimi giorni di allenamento al Filadelfia sono stati per Ivan Juric un ripetersi di una serie di mantra. "Facciamo il nostro, pensiamo solo a noi e non agli altri, per noi deve esistere solo la partita contro l'Inter, deve essere come una finale". Tutta una serie di indicazioni motivazionali che oggi Tuttosport riassume in un articolo di avvicinamento alla gara di sabato tra granata e nerazzurri.

"Sentenze, processi... Federcalcio, Uefa... giochiamo forse su quei terreni? - è un altro mantra che sta ripetendo Juric secondo il quotidiano - Noi giochiamo sabato e sarà una partita comunque durissima, da affrontare al massimo della concentrazione e della determinazione. Per cui questo voglio: per noi deve esistere l’Inter e solo l’Inter. E non dovremo avere neanche il minimo rimpianto, a partita finita".