E' diventato virale quel "tre" in conferenza stampa mostrato da Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Feyenoord a correggere il giornalista che gli parlava di possibile "double". "No, treble", ha risposto il tencico, ma come spiega Tuttosport non si è trattato di una spacconata, bensì di un manifesto programmatico.

Inzaghi parte per arrivare in fondo ovunque, Coppa Italia e Supercoppa Italiana comprese. Lo dimostra anche la partita con la Lazio, vinta con grande abnegazione nonostante la vicinanza con la sfida del Maradona e con tante riserve in campo. D'altronde il tecnico, si legge ancora sul quotidiano, è anche quello che nel settembre 2022 disse: "Dove alleno io aumentano i ricavi e si vincono trofei". Sembrava una spacconata anche quella e invece è accaduto.