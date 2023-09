Se tutto andrà come nelle previsioni fatte finora, i debuttanti dal 1' nel derby della Madonnina saranno tre per il Milan e due per l'Inter. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui i rossoneri presenteranno Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic, i nerazzurri Sommer e Thuram, in una squadra che dovrebbe essere la stessa vista nelle prime tre gare di campionato.

Potrebbero essercene altri a seconda di quello che diranno i prossimi giorni. Giroud è in dubbio e se dovesse mancare verrebbe sostituito da Jovic o da Okafor, due che la stracittadina non l'hanno mai giocata. Per contro nell'Inter ci sono tanti giocatori al debutto nella gara cittadina, tra questi sono ovviamente da monitorare le condizioni di Cuadrado (ieri notte in panchina con la Colombia) e di Sanchez, che invece col Cile è sceso in campo. I vari Pavard, Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi, Arnautovic, così come gli altri due citati, saranno probabilmente utili da qui in avanti in ottica turnover.

Tornando a Sommer e Thuram, entrambi hanno vissuto altri tipi di derby. Due vittorie e due sconfitte per lo svizzero nelle sfide tra Grasshoper e Zurigo, mentre Thuram ha giocato solo dei derby regionali tra BMG e Borussia Dortmund.