C'è una lista di club della Premier League in fila per Denzel Dumfries . Il Chelsea , ma anche Tottenham e Manchester United i cui manager Conte e Ten Hag non sembrano molto soddifatti rispettivamente di Emerson Royal e del duo Dalot-Wan Bissaka . Obiettivo della dirigenza interista, impegnata in una diffiicle ricerca di fondi per rimpolpare i conti diventa "impostare la cessione di Dumfries dal primo febbraio, in modo da completarla a fine stagione, prima della chiusura del bilancio. Gli eventi però potrebbero cambiare le carte in tavola", come riporta oggi Tuttosport .

Complice una condizione non ottimale, l'avvio del 2023 non è stato facile per Dumfries, per il quale non si escludono improvvisi cambi di rotta. "Se fino a qualche settimana fa la dirigenza non prendeva in esame la possibilità di cedere già a gennaio Dumfries, ora, per evitare che la sua valutazione cali con una seconda metà di stagione non all’altezza, potrebbe invece fare ragionamenti diversi. Anche perché in Inghilterra i club stanno investimento molto in questo periodo e Dumfries potrebbe essere richiesto per colmare delle lacune. E di fronte a 50 milioni (ma anche 45, il 30 giugno sarà a bilancio per "soli" 7.2 milioni) sarebbe difficilissimo dire di no".