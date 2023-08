L'Inter vede più vicina la linea del traguardo per completare la trattativa con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Nonostante le dichiarazioni arrivate ieri da parte di Thomas Tuchel, che parlava di ritardi nelle offerte e di una situazione complicata, presto i bavaresi potrebbero chiudere per il tanto cercato sostituto e spedire finalmente il francese a Milano. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport infatti la società bavarese avrebbe individuato nell'ex obiettivo di mercato nerazzurro Trevoh Chalobah il profilo ideale e i dirigenti nerazzurri sono stati rassicurati rispetto alla cessione di Pavard. Il nuovo acquisto non farà in tempo a prendere parte alla trasferta contro il Cagliari, ma dovrebbe arrivare entro i primi giorni di settimana prossima. L'offerta giusta resta quella da 30 milioni più 2 di bonus.

Per evitare nuovi casi in stile Samardzic l'Inter ha "rispolverato" i profili di Schuurs, Tanganga e Baschirotto da tenere pronti per un assalto lampo in caso la trattativa per Pavard collassi improvvisamente, ma al momento è un'eventualità che appare decisamente remota.