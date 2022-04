L'Inter insegue la Tripletta italiana, tre successi tutti nella stessa stagione: Supercoppa Italiana, Scudetto e Coppa Italia. Un'impresa che in nerazzurro (ricorda Tuttosport) è sfuggita anche a José Mourinho (nel 2009-2010 fu sconfitto dalla Lazio in estate) e che negli ultimi anni è riuscita solo ad Allegri con la Juventus nel 2015-2016. All'Inter ce l'ha fatta invece Mancini nel 2005-2006, l'anno dello scudetto assegnato per lo scandalo di Calciopoli.