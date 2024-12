Complici gli impegni in Europa di entrambe le squadre, Lazio e Inter si affronteranno domani sera. Appuntamento sottolineato in rosso per i capitolini quanto per i meneghini, che dal calendario della giornata in questione ritrovano un dato 'amico'. Nella stagione precedente, i campioni d'Italia hanno disputato cinque partite di lunedì, finite tutte con una vittoria e tutte con 2 gol segnati: dal successo a Cagliari per 2-0 il 28 agosto 2023, al derby del 22 aprile 2024 che consegnò a Lautaro and co lo scudetto matematicamente. "Simone Inzaghi di lunedì vince, almeno così è stato nella scorsa stagione" si legge su Tuttosport.

Decisamente piacevole il ricorso storico dei lunedì in riferimento alla stagione 2023-24, un po' meno piacevole invece il trend del lunedì imboccato nell’annata '22-23, "dove di lunedì non vinse mai" ricorda TS che poi avvisa i campioni d'Italia: "All’Olimpico, però, non sarà semplice e non sarà una gara qualunque. Inzaghi ci ha messo tre stagioni per farsi passare il "'mal da ex' contro la Lazio", passato giusto lo scorso 17 dicembre 2023 quando l'Inter riuscì a imporsi in casa dei biancocelesti grazie a Lautaro e Thuram. I due ai quali si affida il piacentino per la sfida più sentita (e delicata) del momento. Dopo la gestione di Leverkusen, a Roma scenderà in campo "la miglior Inter possibile, al netto degli infortunati Pavard e Acerbi" e per la definizione dell'undici di partenza definitivo, l'ex allenatore biancoceleste nutre un solo dubbio di formazione cresciuto nell’allenamento di ieri: l'utilizzo o meno dal primo minuto di Darmian, nella linea a tre di difese al posto di Bisseck per tentare di contenere Zaccagni. La corsia di destra di centrocampo difatti verrà certamente affidata a Dumfries, tornato a disposizione dopo l'assenza in Germania.