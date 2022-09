La svolta dell'Inter deve passare necessariamente dai pilastri della squadra. Tuttosport prova a individuare quali potrebbero essere. In primis Romelu Lukaku , fermo per infortunio e che questa settimana capirà se potrà esserci o meno contro la Roma . Il secondo nome è quello di Gosens, che ancora non ha convinto Inzaghi .

Il terzo è Skriniar, per il quale dirigenza e tecnico si sono battuti con Zhang al fine di trattenerlo. Ha smaltito un infortunio in estate ma non sembra ancora nella miglior condizione, fisica e mentale. Sempre in difesa, quarto nome è quello di Bastoni. "E' apparso a volte poco concentrato e il club non ha gradito certe prestazioni, sue, ma anche del "gemello" azzurro Barella", si legge ancora sul quotidiano.

Quinto e ultimo, Joaquin Correa. Richiesto da Inzaghi, "ha deluso molto (8 reti in 45 presenze), considerando anche i 31 milioni investiti per averlo".