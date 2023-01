Notizie di mercato per quel che riguarda l'Inter Primavera, passata ieri indenne attraverso un turno di Coppa Italia grazie a una vittoria sull'Hellas Verona con incredibile 5-4. Non c'era Samuel Grygar, che "però può consolarsi: è tutto fatto infatti per il rinnovo del centrocampista con l’Inter sino al 30 giugno del 2025", come riporta Tuttosport.