Oltre al probabile impiego di Correa (per lo squalificato Lautaro) e di De Vrij (per D'Ambrosio) in vista della gara di sabato tra Inter e Verona sembra in grande crescita Robin Gosens. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è però più probabile che il tedesco parta titolare non per la prossima gara ma per quella dopo contro lo Spezia, in trasferta, visto che Perisic è in diffida e che la gara successiva a quella in Liguria è in casa contro la Roma (nonché a pochi giorni dal derby di Coppa Italia).