Roberto Gagliardini si trova in una situazione particolare. Vorrebbe giocare di più, ha offerte, ma l'Inter non vuole cederlo. Questione di caratteristiche: non ci sono altri a centrocampo che garantiscono la stessa fisicità, soprattutto dopo l'addio di Vecino. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, il mercato (scrive Tuttosport) è ancora lunghissimo ma al momento l'allenatore sembra deciso a seguire la sua strada.

Al contrario è stato dato via libera a Sensi: se entrerà nell'affare Milenkovic, potrebbe anche andare a Firenze in prestito per una stagione.