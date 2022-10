Sarà un'Inter in tutto e per tutto simile a quella vista contro la Salernitana. Secondo Tuttosport i cambi saranno pochi o nulla: Acerbi sarà in campo, ma da perno centrale con De Vrij in campo invece in Champions League (a questo punto ci sarà Bastoni a sinistra). A centrocampo torna tra i convocati Gagliardini che ieri ha lavorato in parte con i compagni e in parte con un programma personalizzato. Salvo imprevisti ci sarà a Firenze.