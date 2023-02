Anche Tuttosport è in linea con gli altri quotidiani sportivi nazionali: lunedì sera, a Genova contro la Sampdoria, Romelu Lukaku dovrebbe ritrovare la maglia da titolare in campionato. Adesso "è arrivato il momento di riprendersi il posto nell’undici di partenza e ciò, se non ci saranno controindicazioni nell’allenamento mattutino di oggi e nella rifinitura pomeridiana di domani, avverrà contro la Samp", scrive il giornale torinese, ricordando che finora il belga ha messo insieme solamente 11 presenze per un minutaggio complessivo di 474 minuti e ha segnato due gol.