Il sorteggio di lunedì a Nyon per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League potrebbe mettere di fronte Inter e Tottenham, il che significherebbe trovare Antonio Conte. "Significherebbe prova di maturità per la squadra nerazzurra. Ma pure per il tecnico salentino, che nell’Europa che conta spesso ha toppato", si legge su Tuttosport. Gli ex giocatori di Conte "avrebbero così la possibilità concreta di dimostrare sul verde al loro ex condottiero come di fatto si fosse sbagliato. Per un’eliminatoria che metterebbe a confronto pure due credi calcistici comunque differenti".