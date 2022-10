Al di là delle polemiche arbitrali, da Tuttosport arriva un retroscena interessante su quanto avvenuto nell'azione del 4-3 in occasione del contrasto Dzeko-Milenkovic. "Va sottolineato come, prima di rivedere le immagini in tv, Italiano abbia duramente redarguito il centrale all’uscita dal campo, in quanto reo di essere andato troppo “morbido” sull’avversario", riporta il quotidiano sull'accaduto. A microfoni aperti, però, il tecnico ha lamentato una spinta subita dal giocatore viola.