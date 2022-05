L'Inter e Paulo Dybala si stanno avvicinando. Anche Tuttosport, come altri quotidiani, scrive di un possibile incontro oggi tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'argentino. I contatti diretti con l'agente ci sono già stati nelle settimane passate. Lo scorso weekend c'è stato un vertice a Villa Bellini, ora è arrivato il momento della proposta: quattro anni di contratto con una base da 5,5-6 milioni e dei bonus per altri 3 complessivi. Dybala gradisce la destinazione: potrebbe giocare la Champions League e sarebbe in una squadra che giocherà anche il prossimo anno per lo scudetto.