Dybala sì, ma dopo le cessioni. Se Marotta vuole la "Joya" deve prima vendere. Come scrive Tuttosport , dopo l'operazione Lukaku ci sono fin troppi attaccanti e l'obiettivo del taglio al monte ingaggi (e del +60 di fine mercato) è lontano. I "rimedi" sono Skriniar al PSG e tante uscite davanti. Da Pinamonti a Esposito , da Sanchez a chi tra Dzeko e Correa andrà via.

Il cileno, per esempio, vuole 5 milioni di buonuscita e sogna il Barcellona, anche se la pista più "calda" porta a Marsiglia. Dzeko, invece, vorrebbe restare. "L’interesse del West Ham e del Valencia non rappresentano prospettive soddisfacenti per un giocatore che, muovendosi da Roma, ha fatto una scelta di campo (diverso potrebbe essere il suo orientamento nel caso in cui fosse la Juve a muoversi)", come si legge sul quotidiano. Correa viene invece considerato un punto fermo da Inzaghi.

In più c'è il fattore commissioni e il premio alla firma per Dybala, questioni su cui Zhang vorrebbe un passo indietro. Nel frattempo l'argentino si sta guardando intorno, aspettando novità. "La sorpresissima potrebbe portare al Real Madrid: Carlo Ancelotti stima Dybala e il fatto che l’argentino sia svincolato rappresenta un’occasione da valutare nel caso dovesse uscire Asensio - si legge - Chi invece da tempo è sulle tracce della Joya è l’Atletico Madrid, ma pure Simeone ha il “tutto esaurito” in attacco e potrebbe anche essere costretto a riprendersi Morata". Da scartare il Barcellona, mentre Siviglia e Valencia vengono visti dalla punta come un passo indietro.