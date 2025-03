La notizia della giornata di ieri da Appiano Gentile è quella riguardante gli esami che hanno svolto Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Per entrambi la data cerchiata in rosso sul calendario è quella dell'8 aprile, l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Come riporta anche Tuttosport, in realtà l'argentino tornerà a disposizione prima, probabilmente andrà in panchina già contro il Milan in Coppa Italia o in alternativa tenterà di recuperare per il 5 aprile (Parma-Inter). Ma l'obiettivo di Inzaghi e dello staff medico è averlo al meglio proprio per il confronto coi tedeschi. Per allora si cercherà di riavere anche Dumfries, il cui infortunio è un po' più serio, ma per quel che concerne l'olandese bisognerà aspettare la prossima settimana: allora si capirà se potrà farcela o meno.

Restando agli indisponibili, contro l'Udinese mancheranno anche Bastoni per squalifica, Zielinski e forse De Vrij per infortunio, ma torneranno Dimarco, Darmian e Zalewski. In attacco, con Thuram (atteso oggi in gruppo) uno tra Correa e Arnautovic.