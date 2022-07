Anche Tuttosport oggi sottolinea le prestazioni deludenti di Dzeko e Correa, in campo per un'ora prima di lasciare il posto a Lukaku e Lautaro: la differenza con la Lu-La è stata evidente. "Tra le note positive c’è sicuramente l’ennesima prova di duttilità di Matteo Darmian, schierato là dove i tifosi nerazzurri sperano ancora di vedere Milan Skriniar, mentre - detto di Dzeko e Correa - ci si interroga quanto le corsie esterne possano rifornire Lukaku quando si inizierà a fare sul serio. Big Rom, nell’anno dello scudetto, aveva beneficiato delle sgasate di Hakimi e della strabordante fisicità di Perisic. Ieri Dumfries è apparso tra i più ingolfati (ma nell’ultima stagione il suo apporto l’ha dato anche se va sgrezzato come uomo assist), mentre a sinistra c’era Lazaro, fuori ruolo e destinato a salutare entro la fine del mercato. In quest’ottica l’assenza di Gosens può diventare un problema nell’approccio al campionato anche perché risulta difficile pensare che il tedesco possa già essere al top dalle prime giornate".