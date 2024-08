E' programmato per domani il primo allenamento di Denzel Dumfries e Stefan De Vrij nella nuova stagione. Come spiega Tuttosport, con Valentin Carboni in uscita, manca soltanto Lautaro Martinez, atteso tra il 7 e l'8 agosto ma che potrebbe anticipare il rientro come accaduto già con Thuram e Pavard.