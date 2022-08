Non è solo una questione di valori, ma anche degli effetti che una cessione del giocatore produrrebbe. "La sua cessione aprirebbe una voragine nelle corsie laterali dopo che Simone Inzaghi ha dovuto già digerire il mancato rinnovo di Ivan Perisic per cui si era pure speso in prima persona con il giocatore - si legge su Tuttosport -. Sostituire Dumfries sarebbe alquanto problematico (Odriozola un nome buono, anche se Inzaghi sogna, in caso di addio dell’olandese, di ritrovare Lazzari) per questo motivo la sua eventuale cessione deve essere giustificata da un’offerta davvero irrinunciabile". Discorso simile per Skriniar, per il quale il PSG sembra aver mollato la presa indirizzandosi su Wesley Fofana del Leicester.