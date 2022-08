"C’è un’Inter con Dumfries e un’Inter senza Dumfries". Lo scrive stamane Tuttosport, che evidenzia l'importanza enorme che ha l'olandese nell'economia del gioco nerazzurro. "Le prime tre giornate di campionato hanno reso ancora più chiara l’indispensabilità dell’olandese nell’efficacia del gioco nerazzurro. Con l’ex Psv in campo l’Inter ha segnato 5 dei 6 gol totali, e subito solo una delle 4 reti incassate. E il punteggio è sempre stato positivo", si legge sul quotidiano torinese. Un motivo in più per considerare errata la scelta di Inzaghi di toglierlo nel match con la Lazio quando il punteggio era ancora di 1-1...