Uno stress test contro l'Arsenal e poi la sfida scudetto contro il Napoli. L'Inter, come riporta Tuttosport, avrà un dispendio di energie da mettere in conto per la sfida di Champions rispetto a un Napoli che potrà sintonizzarsi subito sul campionato dopo aver digerito il ko contro l'Atalanta.

La convinzione generale tra i nerazzurri è che serva evitare finali thrilling come quello contro il Venezia e che battere i partenopei porterebbe la squadra a ritrovare la cattiveria un po' persa dopo lo scudetto vinto lo scorso anno in carrozza. Tra l'altro il confronto arriva in un periodo nel quale lo scorso anno l'Inter diede il primo "scrollone" alla classifica, tenendosi la sola Juventus alle calcagna. Anche allora un'avversaria che non aveva le coppe europee.

La differenza, invece, è che l'anno scorso la seconda stella era l'obiettivo primario e stavolta si cercherà di arrivare in fondo in tutte le competizioni.