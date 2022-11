C'è una fila di giocatori il cui futuro va sistemato, in casa Inter . Da Skriniar e Dzeko , per parlare dei nomi di maggiore attualità, fino a Dalbert , che a gennaio sarà libero di scegliersi una squadra se si sarà ristabilito dalla rottura del crociato. Tuttosport fa un riassunto di quel che bolle in pentola. In primis Milan Skriniar è a un milione dal sì (7 milioni di domanda contro 6 di offerta, più i bonus e con scadenza 2027). Verrà proposto il prolungamento anche a Dzeko , per un altro anno, a cifre inferiori ai 5,5 milioni attuali, mentre anche per Darmian c'è allineamento tra tecnico e dirigenza sull'opportunità di un rinnovo (potrebbe essere biennale).

Bisognerà mettere sul tavolo 4 milioni per trattenere Acerbi dalla Lazio, ma i nerazzurri puntano a uno sconto sia sul cartellino che sull'ingaggio del difensore. E ancora, nel reparto arretrato, De Vrij. "La speranza di tutti all’Inter è che l’olandese possa torna-re alla base rilanciato da un grande Mondiale. Però - per quanto riguarda il rinnovo - anche se non ci sono preclusioni per l’argomento, club e allenatore non sembrano così caldi come per Acerbi (che, oltre a non aver sbagliato una partita in stagione, può occupare due ruoli in difesa: centrale e centro-sinistra)", riporta il quotidiano.