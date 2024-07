Dopo il derby per Juan Cabal, conclusosi con la Juventus vincente, potrebbe aprirsene un altro per Albert Gudmundsson. Come riportato da Tuttosport l'Inter è avanti, ma non è detto che Cristiano Giuntoli possa tentare l'inserimento proponendo un prestito oneroso, visto che il processo in corso nel suo Paese al momento rende decisamente rischioso un acquisto a titolo definitivo.