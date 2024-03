Tuttosport la definisce "l'ultima inzagata". Il quotidiano si riferisce allo stratagemma richiesto da Simone Inzaghi a Federico Dimarco in occasione dell'ultima gara contro l'Atalanta: l'esterno sinistro piazzato largo per entrare in area e anticipare tutti sulla possibile ribattuta di Carnesecchi. Bravo è stato poi il giocatore ad entrare in area coi tempi perfetti per depositare il 3-0 alle spalle dell'estremo difensore.

Un'altra trovata del tecnico, una delle tante: sul quotidiano si citano quelle più tattiche, da Calhanoglu regista a Darmian braccetto. Mosse che hanno portato l'Inter ad essere la macchina di risultati che si sta dimostrando.