Tra le possibili operazioni di mercato in casa Inter va tenuta d'occhio la situazione dei difensori. Come si legge oggi su Tuttosport, infatti, Acerbi ha problemi di pubalgia e va per i 37 anni, mentre De Vrij ne compirà 33 sempre a febbraio prossimo. Bisogna svecchiare e tutte le strade portano a Torino.

Sponda granata, s'intende, perché "l'uomo dei sogni" è Alessandro Buongiorno, ma attenzione anche a Schuurs, vecchio pallino di Ausilio che lo aveva individuato come erede di Skriniar.