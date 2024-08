Il mercato dell'Inter si divide tra la ricerca di un difensore mancino e quella di un attaccante. Il primo sembra occupare i pensieri di Ausilio e Baccin, il secondo (scrive Tuttosport) quelli di Simone Inzaghi, convinto di avere già delle soluzioni interne per sopperire al ruolo di braccetto a sinistra.

L'obiettivo dell'allenatore è quello di avere un giocatore capace di saltare l'uomo e permettere di passare all'occorrenza al 3-4-1-2. Nel frattempo il tecnico lavora ad Appiano Gentile per le soluzioni interne. Bisseck, per esempio, provato sul centrosinistra e pronto al lancio in amichevole, forse già stasera contro l'Al-Ittihad. In attacco, invece, alle spalle di Lautaro e Thuram c'è qualche problema. Taremi e Arnautovic sono infortunati, Mkhitaryan verrà reinventato seconda punta, anche se l'idea non fa impazzire Inzaghi.