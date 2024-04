L'Inter va verso la ripresa degli allenamenti nella giornata di oggi. Si comincia a pensare al Milan, consci di poter riavere in squadra giocatori importanti come Pavard e Lautaro, di ritorno dalla squalifica. Dubbi di formazione? Come riporta Tuttosport, il solito ballottaggio tra Darmian e Dumfries a destra.

In casa nerazzurra nessuno, anche per scaramanzia, pensa a eventuali festeggiamenti per la seconda stella. Ci si vuole concentrare sullo scudetto e non su quando celebrarlo. In ogni caso, il pullman scoperto verrebbe preparato eventualmente per il pomeriggio successivo al derby, altrimenti tutto slitterebbe a Inter-Torino, che già va verso il tutto esaurito.