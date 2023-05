Resta il dubbio sulla presenza o meno di Rafael Leao nel derby di ritorno di Champions League. Come spiega Tuttosport, il portoghese lavorerà per esserci, tornando in gruppo domenica per poi svolgere la rifinitura lunedì con i compagni di squadra.

"Leao, che in cuor suo avrebbe voluto forzare il rientro già per la partita di due sere fa ma poi è stato portato a più miti consigli, vuole esserci e farà di tutto - scrive il quotidiano - Servirà però che il suo adduttore destro non dia più nessuna tipologia di noia, nemmeno quella più piccola perché il portoghese sarà fondamentale anche nel rush finale per un posto nella prossima edizione della Champions League".